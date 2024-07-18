Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Аксинья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Алексеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1805

Сын: Исай Николаевич

Отец ребёнка: Николай Алексеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1812

Дочь: Софья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Алексеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1815

Дочь: Марья Николаевна

Отец ребёнка: Николай Алексеевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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