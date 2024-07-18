Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Аксинья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Исай Николаевич
Отец ребёнка: Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
08.09.1812
Дочь: Софья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
01.04.1815
Дочь: Марья Николаевна
Отец ребёнка: Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно