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Марья Николаевна

Место рождения

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

01.04.1815

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

1771 г.р.

Мать

1779 г.р.

Муж

1816 г.р.

Дети

1837 г.р.
Скрыто настройками приватности
1841 г.р.
1844 г.р.
1845 г.р.
1848 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1815

Отец: Николай Алексеевич

Мать: Акулина

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
31.05.1835

Муж: Фома Леонтьевич

Рождение ребёнка
02.04.1837

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Фома Леонтьевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.11.1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фома Леонтьевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1841

Дочь: Евдокия Авдотья

Отец ребёнка: Фома Леонтьевич

Рождение ребёнка
09.06.1844

Сын: Тимофей

Отец ребёнка: Фома Леонтьевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1845

Сын: Георгий-Егор

Отец ребёнка: Фома Леонтьевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.04.1848

Сын: Георгий Егор Фомич

Отец ребёнка: Фома Леонтьевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Смерть
После 1858

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