Марья Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1815
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1815
Отец: Николай Алексеевич
Мать: Акулина
Бракосочетание
31.05.1835
Муж: Фома Леонтьевич
Рождение ребёнка
02.04.1837
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Фома Леонтьевич
Рождение ребёнка
03.11.1838
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фома Леонтьевич
Рождение ребёнка
11.02.1841
Дочь: Евдокия Авдотья
Отец ребёнка: Фома Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.06.1844
Сын: Тимофей
Отец ребёнка: Фома Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.11.1845
Сын: Георгий-Егор
Отец ребёнка: Фома Леонтьевич
Рождение ребёнка
23.04.1848
Сын: Георгий Егор Фомич
Отец ребёнка: Фома Леонтьевич
Смерть
После 1858