Рагозин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Рагозин Ермил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Рагозин Семён
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1808
Сын: Рагозин Пётр
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1811
Сын: Рагозин Михаил
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно