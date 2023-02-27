Рагозин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Рагозин Ермил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Рагозин Семён

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1808

Сын: Рагозин Пётр

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1811

Сын: Рагозин Михаил

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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