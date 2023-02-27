(Рагозина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рагозин Иван
Место жительства
Неизвестно
Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1797
Сын: Рагозин Семён
Отец ребёнка: Рагозин Иван
Рождение ребёнка
1808
Сын: Рагозин Пётр
Отец ребёнка: Рагозин Иван
Рождение ребёнка
1811
Сын: Рагозин Михаил
Отец ребёнка: Рагозин Иван
Смерть
Неизвестно