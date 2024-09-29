Якунин Федор Степанович
Место рождения
Дата рождения17.01.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1892 ст.
Отец: Якунин Степан Андреевич
Мать: Якунина Авдотья Власовна
Найдено на Яндекс.архив: ИАОО, ф. 16, оп. 6, д. 228, л.д. 566. МК запись № 82 о рождении у дер. Низовой крестьянина Стефана Андреева Якунина и законной жены его Евдокии Власовы.
Бракосочетание
02.02.1914 ст.
ИАОО Ф. 16 оп. 6 д. 1204, стр. 422 в эл. версии, в МК запись № 19
Рождение ребёнка
23.11.1914
Мать ребёнка: Якунина (Лисина) Евдокия Михайловна
ИАОО Ф. 16 оп. 6 д. 1204, стр. 413 в эл. версии. В МК запись № 148
Смерть
Неизвестно