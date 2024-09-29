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Якунин Федор Степанович

Место рождения

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

17.01.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1892 ст.

Отец: Якунин Степан Андреевич

Мать: Якунина Авдотья Власовна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Найдено на Яндекс.архив: ИАОО, ф. 16, оп. 6, д. 228, л.д. 566. МК запись № 82 о рождении у дер. Низовой крестьянина Стефана Андреева Якунина и законной жены его Евдокии Власовы.
Бракосочетание
02.02.1914 ст.

Жена: Якунина (Лисина) Евдокия Михайловна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИАОО Ф. 16 оп. 6 д. 1204, стр. 422 в эл. версии, в МК запись № 19
Рождение ребёнка
23.11.1914

Сын: Якунин Яков Федорович

Мать ребёнка: Якунина (Лисина) Евдокия Михайловна

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИАОО Ф. 16 оп. 6 д. 1204, стр. 413 в эл. версии. В МК запись № 148
Смерть
Неизвестно

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