Якунина (Лисина) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунина (Лисина) Евдокия Михайловна

Место рождения

деревня Луговая

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Лисин Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1914 ст.

Муж: Якунин Федор Степанович

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИАОО Ф. 16 оп. 6 д. 1204, стр. 422 в эл. версии, в МК запись № 19
Рождение ребёнка
23.11.1914

Сын: Якунин Яков Федорович

Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович

Низовое, Муромцевский муниципальный район, Омская область
ИАОО Ф. 16 оп. 6 д. 1204, стр. 413 в эл. версии. В МК запись № 148
Смерть
Неизвестно

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