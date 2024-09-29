Якунина (Лисина) Евдокия Михайловна
Место рождениядеревня Луговая
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Лисин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1914 ст.
ИАОО Ф. 16 оп. 6 д. 1204, стр. 422 в эл. версии, в МК запись № 19
Рождение ребёнка
23.11.1914
Отец ребёнка: Якунин Федор Степанович
ИАОО Ф. 16 оп. 6 д. 1204, стр. 413 в эл. версии. В МК запись № 148
Смерть
Неизвестно