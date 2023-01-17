Яблонский Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Яблонский Константин Николаевич
Мать ребёнка: Яблонская Лидия Диомидовна
Работа или профессия
1917
Псаломщик-диакон Троице-Герасимовской церкви г. Вологды.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно