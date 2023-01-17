Яблонский Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яблонский Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Яблонский Константин Николаевич

Мать ребёнка: Яблонская Лидия Диомидовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Псаломщик-диакон Троице-Герасимовской церкви г. Вологды.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яблонская Лидия Диомидовна

Смерть
Неизвестно
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