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Гололобов Матвей Васильевич

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Место рождения

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Гололобов Василий Осипович

Мать: Гололобова Наталья Филипповна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Гололобов Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: Гололобова Федора Ермолаевна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Гололобова Федора Ермолаевна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Матрена Матвеевна

Мать ребёнка: Гололобова Федора Ермолаевна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина Матвеевна

Мать ребёнка: Гололобова Федора Ермолаевна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Гололобов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Гололобова Федора Ермолаевна

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гололобова Федора Ермолаевна

Смерть
1829
Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
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