Гололобов Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гололобов Михаил Матвеевич
Мать ребёнка: Гололобова Федора Ермолаевна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Гололобова Федора Ермолаевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Матрена Матвеевна
Мать ребёнка: Гололобова Федора Ермолаевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Гололобова Федора Ермолаевна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Гололобова Федора Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1829