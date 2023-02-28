Гололобова (Лунева) Наталья Филипповна
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Белгородская губерния, Старооскольский уезд, Засемский стан, село Засемское
Рождение ребёнка
1764
Сын: Гололобов Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Гололобов Василий Осипович
Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
После 1795
Смерть
Неизвестно