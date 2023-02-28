Гололобова (Лунева) Наталья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гололобова (Лунева) Наталья Филипповна

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Место рождения

1-е Засеймье, Мантуровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

1-е Засеймье, Мантуровский муниципальный район, Курская область
Белгородская губерния, Старооскольский уезд, Засемский стан, село Засемское
Рождение ребёнка
1764

Сын: Гололобов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Гололобов Василий Осипович

Погожее, Тимский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
После 1795

Муж: Гололобов Василий Осипович

Смерть
Неизвестно
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