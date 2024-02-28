Зайковский Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1884
Эмиграция
1917
California
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайковский Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Бакиновская Нина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Выпускник Орловского Бахтина кадетского корпуса 1902. Окончил Константиновское артиллерийское училище 1904, выпущен в 43-ю артиллерийскую бригаду. Нижним чином 01.09.1902. Подпоручик 09.08.1904 (ст. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
Неизвестно