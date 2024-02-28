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Зайковский Владимир Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1884

Отец: Зайковский Михаил Федорович

Мать: Зайковская Елена Ивановна

Эмиграция
1917
California
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайковский Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Бакиновская Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакиновская Нина Дмитриевна

Военная служба
Неизвестно
Выпускник Орловского Бахтина кадетского корпуса 1902. Окончил Константиновское артиллерийское училище 1904, выпущен в 43-ю артиллерийскую бригаду. Нижним чином 01.09.1902. Подпоручик 09.08.1904 (ст. ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакиновская Нина Дмитриевна

Киев, Киевский уезд
Смерть
Неизвестно
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