Зайковская Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайковская Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайковский Иван Михайлович

Отец ребёнка: Зайковский Михаил Федорович

Рождение ребёнка
25.11.1884

Сын: Зайковский Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Зайковский Михаил Федорович

Рождение ребёнка
05.04.1897

Дочь: Зайковская Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Зайковский Михаил Федорович

Смерть
Неизвестно

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