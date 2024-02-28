Зайковская Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайковский Иван Михайлович
Отец ребёнка: Зайковский Михаил Федорович
Рождение ребёнка
25.11.1884
Сын: Зайковский Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Зайковский Михаил Федорович
Рождение ребёнка
05.04.1897
Дочь: Зайковская Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Зайковский Михаил Федорович
Смерть
Неизвестно