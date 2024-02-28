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Зайковский Михаил Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайковский Федор Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайковский Иван Михайлович

Мать ребёнка: Зайковская Елена Ивановна

Военная служба
Неизвестно
Образование получил в Орловской Бахтина военной гимназии 1876. В службу вступил 09.08.1876. Окончил Александровское военное училище по 1-му разряду 1878. Выпущен Подпоручиком (ст. 16.04.1878) с зачис... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1884

Сын: Зайковский Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Зайковская Елена Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1897

Дочь: Зайковская Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Зайковская Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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