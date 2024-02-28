Зайковский Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайковский Федор Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайковский Иван Михайлович
Мать ребёнка: Зайковская Елена Ивановна
Военная служба
Неизвестно
Образование получил в Орловской Бахтина военной гимназии 1876. В службу вступил 09.08.1876. Окончил Александровское военное училище по 1-му разряду 1878. Выпущен Подпоручиком (ст. 16.04.1878) с зачис... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1884
Сын: Зайковский Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Зайковская Елена Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1897
Дочь: Зайковская Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Зайковская Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно