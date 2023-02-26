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Евдоким Трофимов

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Место рождения

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.07.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1809

Отец: Трофим (Фёдоров)

Мать: Феодосия Кодратова

д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1833

Дочь: Харитина Евдокимова

Мать ребёнка: Васса Филиппова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1837

Сын: Иван Евдокимов

Мать ребёнка: Васса Филиппова

д.Цурково
Рождение ребёнка
28.06.1840

Дочь: Феврония Евдокимова

Мать ребёнка: Васса Филиппова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1842

Дочь: Параскева Евдокимова

Мать ребёнка: Васса Филиппова

д.Цурково
Рождение ребёнка
?.04.1844

Сын: Алексей Евдокимов

Мать ребёнка: Васса Филиппова

Рождение ребёнка
30.07.1845

Сын: Евдоким Евдокимов

Мать ребёнка: Васса Филиппова

д.Цурково
Бракосочетание
17.08.1845

Жена: Акилина Кононова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Филиппова

Смерть
Неизвестно
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