Евдоким Трофимов
Место рожденияд.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.07.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
29.07.1809
Отец: Трофим (Фёдоров)
Мать: Феодосия Кодратова
д.Слобода Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1833
Дочь: Харитина Евдокимова
Мать ребёнка: Васса Филиппова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1837
Сын: Иван Евдокимов
Мать ребёнка: Васса Филиппова
д.Цурково
Рождение ребёнка
28.06.1840
Дочь: Феврония Евдокимова
Мать ребёнка: Васса Филиппова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1842
Дочь: Параскева Евдокимова
Мать ребёнка: Васса Филиппова
д.Цурково
Рождение ребёнка
?.04.1844
Сын: Алексей Евдокимов
Мать ребёнка: Васса Филиппова
Рождение ребёнка
30.07.1845
Сын: Евдоким Евдокимов
Мать ребёнка: Васса Филиппова
д.Цурково
Бракосочетание
17.08.1845
Жена: Акилина Кононова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Филиппова
Смерть
Неизвестно