Васса Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти10.08.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1833
Дочь: Харитина Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1837
Сын: Иван Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
д.Цурково
Рождение ребёнка
28.06.1840
Дочь: Феврония Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1842
Дочь: Параскева Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
д.Цурково
Рождение ребёнка
?.04.1844
Сын: Алексей Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
Рождение ребёнка
30.07.1845
Сын: Евдоким Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Трофимов
д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Трофимов
Смерть
10.08.1845
д.Цурково