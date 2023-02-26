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Васса Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

10.08.1845

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1833

Дочь: Харитина Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1837

Сын: Иван Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

д.Цурково
Рождение ребёнка
28.06.1840

Дочь: Феврония Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1842

Дочь: Параскева Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

д.Цурково
Рождение ребёнка
?.04.1844

Сын: Алексей Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

Рождение ребёнка
30.07.1845

Сын: Евдоким Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Трофимов

д.Цурково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Трофимов

Смерть
10.08.1845
д.Цурково
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