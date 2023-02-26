Устиния Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти27.05.1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Флоров
Рождение ребёнка
29.03.1793
Дочь: Матрона Петрова
Отец ребёнка: Пётр Флоров
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Флоров
Смерть
27.05.1802
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.