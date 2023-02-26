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Устиния Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

27.05.1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Флоров

Рождение ребёнка
29.03.1793

Дочь: Матрона Петрова

Отец ребёнка: Пётр Флоров

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Флоров

Смерть
27.05.1802
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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