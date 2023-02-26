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Пётр Флоров

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: ?

Мать: ?

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Устиния Андреева

Рождение ребёнка
29.03.1793

Дочь: Матрона Петрова

Мать ребёнка: Устиния Андреева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиния Андреева

Смерть
Неизвестно
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