Пётр Флоров
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Устиния Андреева
Рождение ребёнка
29.03.1793
Дочь: Матрона Петрова
Мать ребёнка: Устиния Андреева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устиния Андреева
Смерть
Неизвестно