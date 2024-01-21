Буркова (Карбан) Лариса Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркова (Карбан) Лариса Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1973

Отец: Карбан Анатолий

Мать: Карбан Галина Степановна

Рождение ребёнка
22.03.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патрушев Владислав Николаевич

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
05.04.2002

Муж: Бурков Александр Степанович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
24.08.2005

Дочь: Буркова Наталья Александровна

Отец ребёнка: Бурков Александр Степанович

Томск, город Томск, Томская область
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