Буркова (Карбан) Лариса Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1973
Отец: Карбан Анатолий
Мать: Карбан Галина Степановна
Рождение ребёнка
22.03.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Патрушев Владислав Николаевич
Бракосочетание
05.04.2002
Рождение ребёнка
24.08.2005
Дочь: Буркова Наталья Александровна
Отец ребёнка: Бурков Александр Степанович