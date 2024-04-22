Патрушев Владислав Николаевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1974
Отец: Патрушев Николай
Мать: Патрушева Лидия Павловна
Рождение ребёнка
22.03.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Буркова Лариса Анатольевна
Рождение ребёнка
22.07.2004
Сын: Патрушев Марк Владиславович
Рождение ребёнка
06.05.2006
Дочь: Патрушева Диана Владиславовна
Рождение ребёнка
09.01.2010
Дочь: Патрушева Лолита Владиславовна