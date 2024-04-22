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Патрушев Владислав Николаевич

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

06.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1974

Отец: Патрушев Николай

Мать: Патрушева Лидия Павловна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
22.03.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буркова Лариса Анатольевна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
22.07.2004

Сын: Патрушев Марк Владиславович

Мать ребёнка: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
06.05.2006

Дочь: Патрушева Диана Владиславовна

Мать ребёнка: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
09.01.2010

Дочь: Патрушева Лолита Владиславовна

Мать ребёнка: не указана

Томск, город Томск, Томская область
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