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Буркова Наталья Александровна
Буркова Наталья Александровна
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Древо
Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
24.08.2005
Пол
Женский
Отец
Бурков Александр Степанович
1973 г.р.
Мать
Буркова (Карбан) Лариса Анатольевна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2005
Отец:
Бурков Александр Степанович
Мать:
Буркова Лариса Анатольевна
Томск
, город Томск, Томская область
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