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Буркова Наталья Александровна

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

24.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2005

Отец: Бурков Александр Степанович

Мать: Буркова Лариса Анатольевна

Томск, город Томск, Томская область
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