Насырова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1975
Сын: Насыров Евгений
Отец ребёнка: Насыров Сынгат (Сергей)
Рождение ребёнка
01.04.1981
Сын: Насыров Владимир
Отец ребёнка: Насыров Сынгат (Сергей)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Насыров Сынгат (Сергей)
Бракосочетание
Неизвестно