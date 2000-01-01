Насырова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насырова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1952 г.р.

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1975

Сын: Насыров Евгений

Отец ребёнка: Насыров Сынгат (Сергей)

Рождение ребёнка
01.04.1981

Сын: Насыров Владимир

Отец ребёнка: Насыров Сынгат (Сергей)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Насыров Сынгат (Сергей)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насыров Сынгат (Сергей)

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