Насыров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насыров Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1981

Пол

Мужской

Отец

1952 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1981

Отец: Насыров Сынгат (Сергей)

Мать: Насырова Надежда

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