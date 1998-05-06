Насыров Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1975
Отец: Насыров Сынгат (Сергей)
Мать: Насырова Надежда
Рождение ребёнка
06.05.1998
Сын: Насыров Александр
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
08.09.2006
Сын: Насыров Артем
Мать ребёнка: Насырова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Насырова Ирина
Развод
Неизвестно
Жена: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна