Насыров Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насыров Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1975

Отец: Насыров Сынгат (Сергей)

Мать: Насырова Надежда

Рождение ребёнка
06.05.1998

Сын: Насыров Александр

Мать ребёнка: Анна

Рождение ребёнка
08.09.2006

Сын: Насыров Артем

Мать ребёнка: Насырова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насырова Ирина

Развод
Неизвестно

Жена: Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

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