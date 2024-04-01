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Кочеров Георгий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1924

Отец: Кочуров Михаил Иванов

Мать: Кочурова (Оснач) Наталья Маркова

проверить родителей. данные из РВК
Военная служба
22.06.1942
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Капитан. 92 иап 279 иад (92 иап, 279 иад); 4 зап. авп МВО (4 зап. авп МВО); 92 иап 279 иад 14 ВА (92 иап, 279 иад, 14 ВА); 4 завп МВО (4 завп МВО)
Смерть
Неизвестно

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