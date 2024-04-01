Кочеров Георгий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1924
проверить родителей. данные из РВК
Военная служба
22.06.1942
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Капитан. 92 иап 279 иад (92 иап, 279 иад); 4 зап. авп МВО (4 зап. авп МВО); 92 иап 279 иад 14 ВА (92 иап, 279 иад, 14 ВА); 4 завп МВО (4 завп МВО)
Смерть
Неизвестно