Кочурова (Оснач) Наталья Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1886
Отец: Оснач Марк
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1906
м. 22 ж. 19 Раевской волости, с. Сергеевского, крестьянская дочь. Поручители пос.Полудинского Казаки Лазарь Иосифов Кочуров, Алексей Яковлев Андреев, Стефан Иосифов Кочуров, Георгий Павлов Кочуров
Рождение ребёнка
19.07.1908
Отец ребёнка: Кочуров Михаил Иванов
Рождение ребёнка
06.05.1912
Сын: Кочеров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Кочуров Михаил Иванов
по данным из РВК 5.05.1910
Рождение ребёнка
02.08.1914
Отец ребёнка: Кочуров Михаил Иванов
Рождение ребёнка
13.09.1916
Дочь: (Кочурова) София Михайлова
Отец ребёнка: Кочуров Михаил Иванов
Рождение ребёнка
03.11.1918
Дочь: (Кочурова) Александра Михайлова
Отец ребёнка: Кочуров Михаил Иванов
Рождение ребёнка
13.09.1924
Сын: Кочеров Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Кочуров Михаил Иванов
проверить родителей. данные из РВК
Смерть
Неизвестно