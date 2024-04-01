Кочурова (Оснач) Наталья Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочурова (Оснач) Наталья Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Оснач Марк

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1906

Муж: Кочуров Михаил Иванов

м. 22 ж. 19 Раевской волости, с. Сергеевского, крестьянская дочь. Поручители пос.Полудинского Казаки Лазарь Иосифов Кочуров, Алексей Яковлев Андреев, Стефан Иосифов Кочуров, Георгий Павлов Кочуров
Рождение ребёнка
19.07.1908

Сын: Кочуров Илья Михайлов

Отец ребёнка: Кочуров Михаил Иванов

Рождение ребёнка
06.05.1912

Сын: Кочеров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Кочуров Михаил Иванов

по данным из РВК 5.05.1910
Рождение ребёнка
02.08.1914

Сын: Кочуров Василий Михайлов

Отец ребёнка: Кочуров Михаил Иванов

Рождение ребёнка
13.09.1916

Дочь: (Кочурова) София Михайлова

Отец ребёнка: Кочуров Михаил Иванов

Рождение ребёнка
03.11.1918

Дочь: (Кочурова) Александра Михайлова

Отец ребёнка: Кочуров Михаил Иванов

Рождение ребёнка
13.09.1924

Сын: Кочеров Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Кочуров Михаил Иванов

проверить родителей. данные из РВК
Смерть
Неизвестно

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