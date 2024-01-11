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Всеволожский Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1867

Дата смерти

21.03.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1867

Отец: Всеволожский Андрей Никитич

Мать: Всеволожская Наталья Павловна

Бракосочетание
27.04.1894

Жена: Всеволожская Александра Константиновна

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Петропавловская гарнизонная церковь, Выборг, Выборгская губерния, Российская Империя ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 128. Д. 301. Л. 26об.-27. Кадр 30. Запись № 2.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Всеволожская Елена Петровна

Смерть
21.03.1917
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