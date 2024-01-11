Всеволожский Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1867
Дата смерти21.03.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1867
Бракосочетание
27.04.1894
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Петропавловская гарнизонная церковь, Выборг, Выборгская губерния, Российская Империя ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 128. Д. 301. Л. 26об.-27. Кадр 30. Запись № 2.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1917