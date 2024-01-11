Всеволожский Андрей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1840
Дата смерти27.06.1893
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1865
Сын: Всеволожский Всеволод Андреевич
Мать ребёнка: Всеволожская Наталья Павловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.07.1867
Сын: Всеволожский Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Всеволожская Наталья Павловна
Рождение ребёнка
10.11.1868
Сын: Всеволожский Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Всеволожская Наталья Павловна
Рождение ребёнка
23.09.1871
Дочь: Логинова Наталия Андреевна
Мать ребёнка: Всеволожская Наталья Павловна
Рождение ребёнка
?.08.1886
Дочь: Всеволожская Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Всеволожская Наталья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1893