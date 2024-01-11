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Всеволожский Андрей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1840

Дата смерти

27.06.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.03.1865

Сын: Всеволожский Всеволод Андреевич

Мать ребёнка: Всеволожская Наталья Павловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.07.1867

Сын: Всеволожский Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Всеволожская Наталья Павловна

Рождение ребёнка
10.11.1868

Сын: Всеволожский Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Всеволожская Наталья Павловна

Рождение ребёнка
23.09.1871

Дочь: Логинова Наталия Андреевна

Мать ребёнка: Всеволожская Наталья Павловна

Рождение ребёнка
?.08.1886

Дочь: Всеволожская Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Всеволожская Наталья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Всеволожская Наталья Павловна

Смерть
27.06.1893
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