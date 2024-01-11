Всеволожская (Веселовская) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Всеволожская (Веселовская) Александра Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.04.1894

Муж: Всеволожский Андрей Андреевич

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Петропавловская гарнизонная церковь, Выборг, Выборгская губерния, Российская Империя ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 128. Д. 301. Л. 26об.-27. Кадр 30. Запись № 2.
Смерть
Неизвестно

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