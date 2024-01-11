Всеволожская (Веселовская) Александра Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.04.1894
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Петропавловская гарнизонная церковь, Выборг, Выборгская губерния, Российская Империя ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 128. Д. 301. Л. 26об.-27. Кадр 30. Запись № 2.
Смерть
Неизвестно