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(Пироженко / Пирожков /) Ольга Петровна

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

14.06.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1908

Отец: Пироженко / Пирожков / Петр Андреевич

Мать: Пироженко Мария Гавриловна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1908г.лист-59,зап.-73,ГАВО,Ф - И331-9-11
Крещение
15.06.1908
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Семен Игнатович Степаненко и Матрена Васильевна Пироженко
Смерть
Неизвестно
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