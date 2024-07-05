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Калинина Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754 ст.

Дата смерти

30.09.1811 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Калинина (Калинина) Евфимия Феодорова

Отец ребёнка: Калинин Фёдор Перфилов

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.10.1795

Сын: Калинин Андрей Феодоров

Отец ребёнка: Калинин Фёдор Перфилов

Смерть
30.09.1811 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
30 сентября 1811 года умерла села Балезина вдова Пелагея Калининых, 60 лет, чахоткою.

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