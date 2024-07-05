Калинина Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754 ст.
Дата смерти30.09.1811 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Калинина (Калинина) Евфимия Феодорова
Отец ребёнка: Калинин Фёдор Перфилов
Рождение ребёнка
14.10.1795
Отец ребёнка: Калинин Фёдор Перфилов
Смерть
30.09.1811 ст.
30 сентября 1811 года умерла села Балезина вдова Пелагея Калининых, 60 лет, чахоткою.