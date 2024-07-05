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Калинин Фёдор Перфилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731 ст.

Дата смерти

30.09.1796 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731 ст.

Отец: Калинин Перфил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Калинина (Калинина) Евфимия Феодорова

Мать ребёнка: Калинина Пелагея Иванова

Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.10.1795

Сын: Калинин Андрей Феодоров

Мать ребёнка: Калинина Пелагея Иванова

Смерть
30.09.1796 ст.
Балезино, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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