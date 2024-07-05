Калинин Фёдор Перфилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731 ст.
Дата смерти30.09.1796 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731 ст.
Отец: Калинин Перфил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Калинина (Калинина) Евфимия Феодорова
Мать ребёнка: Калинина Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
14.10.1795
Мать ребёнка: Калинина Пелагея Иванова
Смерть
30.09.1796 ст.