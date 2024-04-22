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Алексеев Павел

Место рождения

Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область

Дата рождения

29.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1981

Отец: Алексеев Николай Евстратович

Мать: Боскина Зоя Михайловна

Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
03.09.2006

Дочь: Алексеева Виктория Павловна

Мать ребёнка: Алексеева Инна Николаевна

Рождение ребёнка
18.06.2008

Дочь: Алексеева Евгения Павловна

Мать ребёнка: Алексеева Инна Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.2009

Сын: Алексеев Гаврил Павлович

Мать ребёнка: Алексеева Инна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Инна Николаевна

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