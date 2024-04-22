Алексеев Павел
Место рождения
Дата рождения29.05.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1981
Рождение ребёнка
03.09.2006
Дочь: Алексеева Виктория Павловна
Мать ребёнка: Алексеева Инна Николаевна
Рождение ребёнка
18.06.2008
Дочь: Алексеева Евгения Павловна
Мать ребёнка: Алексеева Инна Николаевна
Рождение ребёнка
30.03.2009
Мать ребёнка: Алексеева Инна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно