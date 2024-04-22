Алексеев Николай Евстратович
Место рождения
Дата рождения01.01.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951
Отец: Алексеев Евстрат
Мать: Алексеева Мария
Рождение ребёнка
18.07.1974
Сын: Алексеев Виталий Николаевич
Мать ребёнка: Боскина Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
29.05.1981
Сын: Алексеев Павел
Мать ребёнка: Боскина Зоя Михайловна
Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно