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Алексеев Николай Евстратович

Место рождения

Пересово, Бобруйский район, Могилёвская область

Дата рождения

01.01.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1951

Отец: Алексеев Евстрат

Мать: Алексеева Мария

Пересово, Бобруйский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
18.07.1974

Сын: Алексеев Виталий Николаевич

Мать ребёнка: Боскина Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
29.05.1981

Сын: Алексеев Павел

Мать ребёнка: Боскина Зоя Михайловна

Светлогорск, Светлогорский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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