Алексеева (Валей) Инна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Валей) Инна Николаевна

Место рождения

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

Дата рождения

05.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
03.09.2006

Дочь: Алексеева Виктория Павловна

Отец ребёнка: Алексеев Павел

Рождение ребёнка
18.06.2008

Дочь: Алексеева Евгения Павловна

Отец ребёнка: Алексеев Павел

Рождение ребёнка
30.03.2009

Сын: Алексеев Гаврил Павлович

Отец ребёнка: Алексеев Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Павел

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