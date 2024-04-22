Алексеева (Валей) Инна Николаевна
Место рождения
Дата рождения05.07.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1982
Рождение ребёнка
03.09.2006
Дочь: Алексеева Виктория Павловна
Отец ребёнка: Алексеев Павел
Рождение ребёнка
18.06.2008
Дочь: Алексеева Евгения Павловна
Отец ребёнка: Алексеев Павел
Рождение ребёнка
30.03.2009
Отец ребёнка: Алексеев Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Павел