Посохин Андрей Васильев
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти15.10.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Воробьева Параскева Андреева
Мать ребёнка: Посохина Марфа Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Посохина Марфа
Смерть
15.10.1874 ст.
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Государственный крестьянин села Леузы, 68 лет, от водянки (по МК).