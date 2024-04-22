Посохин Андрей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПосохин Андрей Васильев

Посохин Андрей Васильев

Место рождения

Озеро, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Дата смерти

15.10.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Посохин Василий Семенов

Мать: Посохина Матрена Дмитриева

Озеро, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Воробьева Параскева Андреева

Мать ребёнка: Посохина Марфа Егорова

Озеро, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посохина Марфа

Смерть
15.10.1874 ст.
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Государственный крестьянин села Леузы, 68 лет, от водянки (по МК).
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close