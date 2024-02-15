Суразаков Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суразаков Степан Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Суразакова Байрамаш Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суразаков Вячеслав Степанович

Мать ребёнка: Бушина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусаинова (Суразакова) Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Бушина Галина Ивановна

Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1981

Сын: Суразаков Данил Степанович

Мать ребёнка: Бушина Галина Ивановна

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