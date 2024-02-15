Суразаков Степан Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суразаков Вячеслав Степанович
Мать ребёнка: Бушина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусаинова (Суразакова) Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Бушина Галина Ивановна
Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1981
Сын: Суразаков Данил Степанович
Мать ребёнка: Бушина Галина Ивановна