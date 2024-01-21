Бушина Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушин Иван
Отец ребёнка: Бушин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бушин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хусаинова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Суразаков Степан Андреевич
Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суразаков Вячеслав Степанович
Отец ребёнка: Суразаков Степан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суразаков Данил Степанович
Отец ребёнка: Суразаков Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно