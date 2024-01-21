Бушина Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушина Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушин Иван

Отец ребёнка: Бушин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Бушин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хусаинова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Суразаков Степан Андреевич

Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суразаков Вячеслав Степанович

Отец ребёнка: Суразаков Степан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суразаков Данил Степанович

Отец ребёнка: Суразаков Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суразаков Степан Андреевич

Смерть
Неизвестно
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