Суразакова Байрамаш Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1934
Дата смерти09.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суразаков Степан Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.03.1954
Сын: Суразаков Данил Маисеевич
Отец ребёнка: Бабайцев Петр Тимофеевич
Смерть
09.12.2004
Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай