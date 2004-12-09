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Суразакова Байрамаш Моисеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1934

Дата смерти

09.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1934

Отец: Суразаков Моисей (Масей) Саймович

Мать: Суразакова Мария Саватовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суразаков Степан Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
08.03.1954

Сын: Суразаков Данил Маисеевич

Отец ребёнка: Бабайцев Петр Тимофеевич

Смерть
09.12.2004
Карасук, Майминский муниципальный район, Республика Алтай

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