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Hill (Hines) Mildred Granny

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Место рождения

Southhampton Co, Virginia, United States

Дата рождения

1766

Дата смерти

01.08.1840

Пол

Женский

Отец

1740 г.р.

Мать

1744 г.р.

Муж

1763 г.р.

Дети

1793 г.р.
1793 г.р.
1795 г.р.
1797 г.р.
1799 г.р.
1802 г.р.

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Hines John

Мать: Hines Ann

Southhampton Co, Virginia, United States
Бракосочетание
13.09.1786

Муж: Hill Isaac B.

Southampton, Virginia, United States
Рождение ребёнка
05.10.1793

Дочь: Birdsong Margaret Peggy

Отец ребёнка: Hill Isaac B.

Sussex, Virginia, United States
Рождение ребёнка
05.10.1793

Дочь: Allee Temperance Ann

Отец ребёнка: Hill Isaac B.

Sussex, Virginia, United States
Рождение ребёнка
1795

Сын: Hill James

Отец ребёнка: Hill Isaac B.

Sussex, Virginia, United States
Рождение ребёнка
1797

Сын: Hill John Isaac

Отец ребёнка: Hill Isaac B.

Southhampton, Virginia, United States
Рождение ребёнка
15.10.1799

Сын: Hill Sandy

Отец ребёнка: Hill Isaac B.

Franklin, Virginia, United States
Рождение ребёнка
1802

Сын: Hill Green Berry

Отец ребёнка: Hill Isaac B.

Virginia, United States
Рождение ребёнка
03.05.1806

Дочь: Allee Anna Reen

Отец ребёнка: Hill Isaac B.

Virginia, USA
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Rebecca

Отец ребёнка: Hill Isaac B.

Morgan, Missouri, United States
Рождение ребёнка
1810

Сын: Hill Roland Holt

Отец ребёнка: Hill Isaac B.

Sussex, Sussex, Virginia, United States
Место жительства
1830
Место жительства
1830
Место жительства
01.06.1840
Место жительства
01.06.1840
Смерть
01.08.1840
Unmarked Grave Sandy Hill, Moniteau, Missouri, USA
Похороны
1840
Sandy Hill Cemetery, Moniteau County, Missouri
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