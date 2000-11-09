Hill (Hines) Mildred Granny
Место рожденияSouthhampton Co, Virginia, United States
Дата рождения1766
Дата смерти01.08.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Hines John
Мать: Hines Ann
Southhampton Co, Virginia, United States
Бракосочетание
13.09.1786
Муж: Hill Isaac B.
Southampton, Virginia, United States
Рождение ребёнка
05.10.1793
Дочь: Birdsong Margaret Peggy
Отец ребёнка: Hill Isaac B.
Sussex, Virginia, United States
Рождение ребёнка
05.10.1793
Дочь: Allee Temperance Ann
Отец ребёнка: Hill Isaac B.
Sussex, Virginia, United States
Рождение ребёнка
1795
Сын: Hill James
Отец ребёнка: Hill Isaac B.
Sussex, Virginia, United States
Рождение ребёнка
1797
Сын: Hill John Isaac
Отец ребёнка: Hill Isaac B.
Southhampton, Virginia, United States
Рождение ребёнка
15.10.1799
Сын: Hill Sandy
Отец ребёнка: Hill Isaac B.
Franklin, Virginia, United States
Рождение ребёнка
1802
Сын: Hill Green Berry
Отец ребёнка: Hill Isaac B.
Virginia, United States
Рождение ребёнка
03.05.1806
Дочь: Allee Anna Reen
Отец ребёнка: Hill Isaac B.
Virginia, USA
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Rebecca
Отец ребёнка: Hill Isaac B.
Morgan, Missouri, United States
Рождение ребёнка
1810
Сын: Hill Roland Holt
Отец ребёнка: Hill Isaac B.
Sussex, Sussex, Virginia, United States
Место жительства
1830
Место жительства
1830
Место жительства
01.06.1840
Место жительства
01.06.1840
Смерть
01.08.1840
Unmarked Grave Sandy Hill, Moniteau, Missouri, USA
Похороны
1840
Sandy Hill Cemetery, Moniteau County, Missouri