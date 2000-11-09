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Hill Sandy

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Место рождения

Franklin, Virginia, United States

Дата рождения

15.10.1799

Дата смерти

31.01.1867

Пол

Мужской

Отец

1763 г.р.

Мать

1766 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1799

Отец: Hill Isaac B.

Мать: Hill Mildred Granny

Franklin, Virginia, United States
Место жительства
1820
Место жительства
1850
Место жительства
1850
Место жительства
1860
Смерть
31.01.1867
High Point, Cole, Missouri, United States
Похороны
Неизвестно
Moniteau, Missouri, United States
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