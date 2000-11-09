Hill Sandy
Место рожденияFranklin, Virginia, United States
Дата рождения15.10.1799
Дата смерти31.01.1867
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1799
Отец: Hill Isaac B.
Мать: Hill Mildred Granny
Franklin, Virginia, United States
Место жительства
1820
Место жительства
1850
Место жительства
1850
Место жительства
1860
Смерть
31.01.1867
High Point, Cole, Missouri, United States
Похороны
Неизвестно
Moniteau, Missouri, United States