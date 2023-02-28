Ирина Афанисьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Афанисьева

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

02.11.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Гурей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Архип Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Стефанов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
02.11.1807
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от чахотки
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