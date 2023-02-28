Ирина Афанисьева
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти02.11.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Гурей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Архип Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Стефанов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Стефанов
Смерть
02.11.1807
Причина смерти: от чахотки