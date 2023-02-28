Гурей Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурей Михайлов

Гурей Михайлов

avatar

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Михаил Стефанов

Мать: Ирина Афанисьева

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Клим Гуреев

Мать ребёнка: Елена Нестерова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна Гуреева

Мать ребёнка: Елена Нестерова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Архип Гуреев

Мать ребёнка: Елена Нестерова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Гуреев

Мать ребёнка: Елена Нестерова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Авдотья Гуреева

Мать ребёнка: Елена Нестерова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Аксиния Гуреева

Мать ребёнка: Елена Нестерова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Авдотья Гуреева

Мать ребёнка: Елена Нестерова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Нестерова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close