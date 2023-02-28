Гурей Михайлов
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Михаил Стефанов
Мать: Ирина Афанисьева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Клим Гуреев
Мать ребёнка: Елена Нестерова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна Гуреева
Мать ребёнка: Елена Нестерова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Архип Гуреев
Мать ребёнка: Елена Нестерова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Гуреев
Мать ребёнка: Елена Нестерова
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Авдотья Гуреева
Мать ребёнка: Елена Нестерова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Аксиния Гуреева
Мать ребёнка: Елена Нестерова
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Авдотья Гуреева
Мать ребёнка: Елена Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Нестерова
Смерть
Неизвестно