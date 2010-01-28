Старкова (Платонова) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.03.1938
Дата смерти28.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1961
Сын: Платонов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Платонов Николай Андреевич
Развод
16.03.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Платонов Николай Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.01.2010