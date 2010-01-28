Старкова (Платонова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова (Платонова) Анна Михайловна

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Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

19.03.1938

Дата смерти

28.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1938

Отец: Михаил

Мать: Анна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1961

Сын: Платонов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Платонов Николай Андреевич

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Развод
16.03.1976

Муж: Платонов Николай Андреевич

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Платонов Николай Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Николай Андреевич

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Смерть
28.01.2010
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
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