Платонов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения08.01.1935
Дата смерти08.11.2006
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1935
Отец: Платонов Андрей
Мать: Платонова Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1961
Сын: Платонов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Старкова Анна Михайловна
Развод
16.03.1976
Жена: Старкова Анна Михайловна
Бракосочетание
20.11.1982
Жена: Платонова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платонов Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Старкова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Старкова Анна Михайловна
Смерть
08.11.2006