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Платонов Николай Андреевич

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Место рождения

Бочкари, Целинный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.01.1935

Дата смерти

08.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1935

Отец: Платонов Андрей

Мать: Платонова Фекла Ивановна

Бочкари, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.08.1961

Сын: Платонов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Старкова Анна Михайловна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Развод
16.03.1976

Жена: Старкова Анна Михайловна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Бракосочетание
20.11.1982

Жена: Платонова Мария Ивановна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платонов Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Старкова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Анна Михайловна

Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
Смерть
08.11.2006
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область
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