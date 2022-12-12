Платонов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1935
Сын: Платонов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Платонова Фекла Ивановна
Бочкари, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Платонова Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно