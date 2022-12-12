Платонов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1935

Сын: Платонов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Платонова Фекла Ивановна

Бочкари, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Платонова Фекла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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