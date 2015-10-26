Наумова (Змеева) Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Змеев Пётр
Мать: Змеева Татьяна
Рождение ребёнка
19.06.1954
Отец ребёнка: Наумов Юрий Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бородулин Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Лев Юрьевич
Отец ребёнка: Наумов Юрий Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно