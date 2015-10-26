Наумов Юрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Юрий Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1954

Сын: Наумов Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Наумова Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Лев Юрьевич

Мать ребёнка: Наумова Галина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Галина Петровна

Смерть
Неизвестно
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