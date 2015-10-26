Наумов Юрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1954
Мать ребёнка: Наумова Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Лев Юрьевич
Мать ребёнка: Наумова Галина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Галина Петровна
Смерть
Неизвестно