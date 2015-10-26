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Наумов Сергей Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1954

Дата смерти

26.10.2015

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1954

Отец: Наумов Юрий Викторович

Мать: Наумова Галина Петровна

Рождение ребёнка
19.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наумова Галина Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Галина Филипповна

Развод
Неизвестно

Жена: Наумова Галина Филипповна

Смерть
26.10.2015
Москва, город федерального значения Москва
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