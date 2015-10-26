Наумов Сергей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1954
Дата смерти26.10.2015
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1954
Отец: Наумов Юрий Викторович
Мать: Наумова Галина Петровна
Рождение ребёнка
19.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наумова Галина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
26.10.2015
Москва, город федерального значения Москва