(Рогозина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рогозина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Рогозин Абрам

Отец ребёнка: Рогозин Степан

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рогозин Яков

Отец ребёнка: Рогозин Степан

Рождение ребёнка
1827

Сын: Рогозин Егор

Отец ребёнка: Рогозин Степан

Рождение ребёнка
1831

Сын: Рогозин Фёдор

Отец ребёнка: Рогозин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Степан

Место жительства
Неизвестно
Новая Сотня, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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