(Рогозина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рогозин Абрам
Отец ребёнка: Рогозин Степан
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рогозин Яков
Отец ребёнка: Рогозин Степан
Рождение ребёнка
1827
Сын: Рогозин Егор
Отец ребёнка: Рогозин Степан
Рождение ребёнка
1831
Сын: Рогозин Фёдор
Отец ребёнка: Рогозин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Степан
Место жительства
Неизвестно
Новая Сотня, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно