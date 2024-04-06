слобода Новая Сотня, слобода Новая Сотня, Острогожский уезд, Воронежская губерния (на 1913) — Familio

Новая Сотня

Острогожский уезд, Воронежская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Острогожский уезд
2154Новая Сотня, слоб. каз.при руч. Острогожще.174827522939Церквей православных 2. Эта слобода стоит рядом с городом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Ново-Сотенская волость
1035. Нв. Сотня, слобода бывшая государственная, при речке Острогожще, дворов 1144, жителей 6593, волостное правление (уездный город в 1 версте), 2 церкви православных, ш Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Новосотенская волость
Новая Сотня6286слободаНовосотенскаго15407871

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Воронежская губерния, Острогожский уезд, Ново-Сотенская волость
слобода Новая-Сотня
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