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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2154Новая Сотня, слоб. каз.при руч. Острогожще.—174827522939Церквей православных 2. Эта слобода стоит рядом с городом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1035. Нв. Сотня, слобода бывшая государственная, при речке Острогожще, дворов 1144, жителей 6593, волостное правление (уездный город в 1 версте), 2 церкви православных, ш Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Новая Сотня6286слободаНовосотенскаго15407871
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
слобода Новая-Сотня