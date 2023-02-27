Рогозин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти1847
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Рогозин Абрам
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Рогозин Яков
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Рогозин Егор
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Рогозин Фёдор
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Место жительства
Неизвестно
Новая Сотня, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
1847