Рогозин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогозин Степан

Рогозин Степан

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Рогозин Абрам

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Рогозин Яков

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1827

Сын: Рогозин Егор

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Рогозин Фёдор

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Место жительства
Неизвестно
Новая Сотня, Острогожский уезд, Воронежская губерния
Смерть
1847
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close